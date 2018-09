Casal detido por suspeitas de abuso sexual a criança de 9 anos em Espinho

Mulher é mãe do menor que foi abusado no último ano.

A Polícia Judiciária deteve esta sexta-feira um casal suspeito de abusar de menor, com 9 anos, e de pornografia infantil em Espinho.A vítima seria filha de um dos elementos do casal, a mulher, e estava aos cuidados dos dois suspeitos.

"Foi possível determinar que pelo menos no último ano, os suspeitos, sendo um deles a progenitora da criança, terão praticado diferentes atos sexuais com a menor, atualmente com 9 anos de idade", lê-se em comunicado enviado pela PJ da Diretoria do Norte.



Os abusos aconteceram em contexto familiar, na zona de Espinho, residência da mãe e da vítima.

A mulher tem 36 anos e o homem 56 e "vão ser presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas", informa a polícia.