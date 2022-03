Um homem, de 35 anos, e uma mulher, de 24, ficaram feridos, este sábado, na sequência do despiste do carro em que seguiam, na EN333, no concelho de Águeda.As vítimas foram assistidas pelos bombeiros locais e pela Viatura Médica de Emergência e Reanimação e transportadas para o Hospital de Aveiro, com ferimentos considerados graves. As causas do acidente são desconhecidas. A GNR esteve no local e investiga.