Casal ferido em explosão causada por fuga de gás em Gondomar

Um casal com cerca de 65 anos sofreu ferimentos, esta segunda-feira, na sequência de uma explosão causada por uma fuga de gás na cozinha da habitação, em Jancido, Gondomar.Ambos sofreram queimaduras mas os ferimentos do homem foram considerados graves.O casal foi transportado para o Hospital de São João, no Porto.O alerta foi dado pelas 20h45.Para o local foram chamados os Bombeiros de Valbom.A explosão não causou danos na habitação.