Casal gravemente ferido após inalar monóxido carbono dentro de poço em Tondela

Um casal ficou gravemente ferido após inalar monóxido de carbono dentro de um poço em Tondela.

Segundo informações

teve acesso no local, o homem, com cerca de 40 anos, estava a trabalhar numa área relativamente perto do poço e utilizava o mesmo para guardar alguns utensílios.

Durante a manhã, o motor de rega, que estava armazenado dentro do poço, esteve sempre a trabalhar, provocando uma grande concentração de monóxido de carbono no local.

quando a vítima desceu ao poço terá acabado por ficar inconsciente.

Dada a situação, a companheira da vítima terá ido em seu auxilio, tendo também ficado inconsciente.

As vítimas foram transportadas para o hospital de Viseu.



