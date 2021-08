Casal homicida tenta suborno para esconder corpo de reformada em Braga

Júlio Araújo, de 52 anos, e a companheira, Helena Gomes, de 48, contactaram dois agentes funerários para tentar enterrar Maria da Graça Ferreira, de 69, poucas horas após terem asfixiado a reformada até à morte, com um pano embebido em lixívia, no apartamento onde o casal residia em Braga, em novembro de 2020.A um agente funerário de Barcelos, Júlio sugeriu enterrar “uma mulher que tinha em casa e que lhe parecia morta”, na campa que detém no cemitério de Sequeira, em Braga, onde está enterrada a sua primeira mulher, e referiu “que dinheiro não era problema”. Perante a recusa do agente funerário em fazer o serviço, Júlio Araújo admitiu que “não podia chamar o INEM porque senão iam desconfiar que tinha sido ele a matá-la”. Isto foi dito numa conversa telefónica, que a testemunha relatou depois à Polícia Judiciária de Braga. Os inspetores detiveram o casal poucas horas após ter abandonado o cadáver num caminho ermo de Braga.