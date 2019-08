Casal morre atropelado junto à festa de aniversário do neto

Manuel e Valentina Magalhães, de 80 e 70 anos, tinham acabado de chegar à frente do café onde estava a acontecer a festa de aniversário de um neto, esta quinta-feira à noite, na Aldeia Nova, em Vila Real de Santo António.Estacionaram o automóvel no lado oposto daquele troço da EN 125 e estavam a atravessar a via quando, de forma rápida e violenta, foram colhidos por um automóvel de matrícula espanhola.As vítimas ainda foram transportadas para o Hospital de Faro mas os ferimentos eram demasiado graves e o óbito acabou por ser declarado à chegada. O condutor fugiu do local do acidente a pé, mas entregou-se no posto da GNR de Castro Marim, este sábado de manhã.A parte frontal do automóvel, um Seat Toledo, ficou praticamente destruída, dando uma boa indicação da gravidade do acidente. As vítimas apresentavam ainda sinais vitais ténues e saíram do local em manobras de reanimação por parte dos médicos do INEM, que continuaram ainda dentro da ambulância enquanto estavam a ser transportados para o hospital.O condutor do veículo, um jovem de 24 anos, de nacionalidade marroquina, fugiu do local a pé após o acidente por recear sofrer represálias por parte dos populares que acudiram ao casal.No entanto, segundo oconseguiu apurar, o suspeito acabou por entregar-se às autoridades. As causas do acidente mortal estão a ser investigadas pelo Núcleo de Investigação de Crimes de Acidentes de Viação da GNR.