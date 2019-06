Bombeiros de Albufeira chamados para 11 mil ocorrências em 2018

Os Bombeiros Voluntários de Albufeira foram chamados para mais de 11 mil ocorrências, em 2018, entre acidentes de viação, emergências médicas, incêndios urbanos e rurais, agressões ou salvamentos de animais.Só este ano, até ao mês de maio, os operacionais da corporação já foram acionados para 4102 serviços.Segundo os dados registados pelos Bombeiros de Albufeira a que oteve acesso, no ano passado os meios da corporação foram acionados para 11 151 ocorrências. Os meses que foram acionados para mais serviços foram junho (1084), julho (1140), agosto (1198) e setembro (1061).Em 2018, a nível de serviços de emergência médica, a corporação foi acionada para 5111 ocorrências, dentro e fora do concelho. As equipas prestaram socorro a várias vítimas em 266 acidentes de viação e atropelamentos. A nível de incêndios, os operacionais de Albufeira foram acionados para 386 ocorrências, sendo que 139 foram rurais e 78 ocorreram em zonas urbanas.Este ano, até maio, já foram registadas 4102 ocorrências, sendo que 1697 foram casos de emergência médica ao serviço do INEM, que deverão aumentar em junho, julho e agosto.Por esta razão, o comandante dos Bombeiros de Albufeira, António Zua Coelho, defende o "reforço efetivo de meios do INEM" nos meses de verão, tal como acontece com as forças de segurança.Este responsável vai mais longe e propõe "o balanceamento de meios de outras regiões para o Algarve".