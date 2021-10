Duas pessoas morreram e outra ficou ferida com gravidade num incêndio numa habitação na Maia.As duas vítimas mortais são uma mulher de cerca de 80 anos e o filho, com idade entre os 40 e 50 anos. O ferido trata-se do outro filho da idosa, que vivia na mesma casa e já foi transportado para o Hospital de São João.O alerta foi dado por volta das 5h por um vizinho.No local estão elementos da Polícia Judiciária para averiguar as causas deste incêndio que destruiu o interior da habitação.Em atualização