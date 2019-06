Casal saca 50 euros com burla em gasolineira

Um casal, com cerca de 30 anos, sacou 50 euros numa gasolineira, de linha branca, em Algoz, Silves.O homem fez primeiro uma compra, inferior a 5 euros, com uma nota de 100. Depois, a mulher, comprou também alguns produtos de baixo valor, com uma nota de 50 euros.De seguida, o homem ofereceu-se para dar duas notas de 20 e uma de 10, ao funcionário, em troca da nota de 50 euros, que a mulher tinha entregado.Quando este lha devolveu, o burlão propôs então juntá-la às duas de 20 e à de 10, a troco da nota de 100 euros que lhe tinha dado inicialmente.O funcionário, confundido, aceitou, e o casal desapareceu, com os 50 euros de lucro.