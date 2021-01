João Rendeiro, fundador do Banco Privado Português (BPP), continua condenado a cinco anos e oito meses de pena de prisão efetiva por falsidade informática e falsificação de documentos.



O Supremo Tribunal de Justiça (STJ) rejeitou o recurso do antigo banqueiro, confirmando a decisão do Tribunal da Relação de Lisboa, segundo revela a decisão de mais de 200 páginas, a que o CM teve acesso.

