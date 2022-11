Os arguidos envolvidos na morte do agente da PSP Fábio Guerra tiveram conhecimento , esta sexta-feira, da decisão do Juiz de que haverá um tribunal de júri.



O pedido foi realizado por um dos arguidos, Cláudio Coimbra. O processo será julgado por três juízes e o júri escolhido entre os eleitores de Lisboa com mais de 18 anos e sem cadastro.