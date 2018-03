Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cavaleiro agredido por pai de rival

Vasco Mira Godinho foi assistido a vários hematomas no hospital.

Por J.T. | 01:30

O cavaleiro Vasco Mira Godinho foi agredido por dois homens durante a prova de Dressage Nacional, no Centro Hípico Costa do Estoril, em Cascais.



Os agressores serão o pai e o cunhado de outro cavaleiro. O caso é agora investigado pela PSP.



As agressões terão ocorrido pelas 15h00 de domingo e foram presenciadas por dois funcionários do centro hípico. Terão esmurrado e pontapeado a vítima, usando ainda um bastão para a atingir.



Em causa estará uma desavença antiga.