Cavalos com recolher obrigatório na Golegã

Entre as 02h00 e as 07h00 é proibido circular a cavalo nas ruas do centro histórico da vila.

Por Isabel Jordão | 09:06

A circulação de cavalos e de veículos de tração animal no centro histórico da Golegã está proibida entre as 02h00 e as 07h00, até ao próximo dia 11, enquanto decorrer a Feira Nacional do Cavalo que deverá atrair à vila meio milhão de visitantes e três mil animais.

A medida tem por objetivo a "proteção à fadiga animal" e a "segurança dos visitantes", disse ontem ao CM o presidente da Câmara Municipal da Golegã, Veiga Maltez, salientando que "o bem-estar animal é importantíssimo, não faz sentido abusar dos animais". Além disso, a medida "evita atitudes excessivas que possam pôr em causa a dignidade da feira".

O autarca mandou colocar sinais de trânsito específicos nas ruas de acesso ao centro histórico e espera que a GNR tenha "uma atitude firme" no cumprimento desta norma.



O Comando de Santarém reforçou o efetivo na Golegã, de forma a garantir a "segurança e tranquilidade pública dos visitantes, participantes e demais população, nos itinerários de acesso e no recinto do evento".

A Feira Nacional do Cavalo começou ontem e decorre até dia 11, dia de S. Martinho, tendo como ponto principal de atração o largo do Arneiro, onde estão 40 criadores e coudelarias, para além de dezenas de expositores e vendedores de artigos relacionados com tudo o que tem a ver com os cavalos e a prática da equitação.

Todos os cavalos que se passeiam no picadeiro principal têm de se inscrever no secretariado, sendo esperados entre "dois a três mil animais" de várias raças, com destaque para o puro lusitano.



Em redor do recinto foram criados vários parques de estacionamento.