Cemitério no Malheiro vai ter mais 1600 ossários

A Câmara de Portimão adquiriu um terreno junto ao atual cemitério da cidade, que se encontra sobrelotado, para construir ossários, catacumbas e jazigos. Além disso, a autarquia vai avançar com o projeto para a construção de um novo cemitério, que ficará localizado na zona do Malheiro.Segundo apurou o, o terreno agora comprado tem uma área de 1243 metros quadrados, tendo custado 349 mil euros. Neste espaço vão ser construídos 1600 ossários, 80 catacumbas e seis jazigos, num investimento previsto de 464 mil euros. Não serão realizados enterramentos naquele local.Atualmente, por falta de espaço, o cemitério tem na sua capela 330 ossadas por falta de ossários, existindo ainda 20 pedidos de catacumbas. A autarquia estima que os gastos com o terreno e estruturas deverão ser cobertos pela receitas a obter.A Câmara de Portimão quer avançar com a construção de um novo cemitério na zona norte da cidade, próximo da povoação do Malheiro.O plano de pormenor que prevê o futuro cemitério da cidade foi publicado em Diário da República no dia 17 do mês passado.sabe que o processo de lançamento do concurso do projeto será levado à próxima reunião de vereação. No futuro, no atual cemitério só serão realizadas inumações nas sepulturas perpétuas (propriedade das famílias).Com base nos valores aplicados atualmente na tabela de taxas, os novos ossários, catacumbas e jazigos vão render à autarquia cerca de 816 mil euros.O atual cemitério foi construído em meados do século XIX e, apesar de ter sido ampliado na década de 80 do século passado, encontra-se há muito tempo sobrelotado.