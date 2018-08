Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Turmas do Bom Sucesso vão mudar para a escola Infante D. Henrique

Escola primária do Bom Sucesso vai ser requalificada. Adaptação pode demorar dois meses.

Por Manuel Jorge Bento | 08:38

Foi esta terça-feira aberto o concurso público para a empreitada que vai adaptar o interior da Escola Infante D. Henrique, no Porto, para que aquele estabelecimento de ensino possa acolher as turmas da EB1 do Bom Sucesso - escola que vai ser alvo de obras de requalificação no valor de cerca de um milhão de euros.



Os estudantes deverão permanecer deslocados na Infante durante mais de um ano letivo.



De acordo com a informação divulgada esta terça-feira em Diário da República, o trabalho de adaptação da Escola Infante D. Henrique ficará a cargo da empresa municipal Domus Social e representa um investimento de 200 mil euros.



A empreitada na EB1 do Bom Sucesso deverá arrancar no final deste ano e poderá não ficar concluída no arranque do ano letivo 2019/20.



O plano de intervenção naquela escola primária incluía a criação de espaços de recreio cobertos e a demolição do atual jardim de infância, instalado num pré-fabricado - onde será construído um edifício de um piso, mantendo as quatro salas de atividade e áreas de apoio -, interligado ao edifício contíguo.



A nova cantina, com instalações modernizadas e ampliadas, permitirá o fornecimento de 330 refeições e o recreio vai ser alvo de uma requalificação geral, com instalação de campos de jogos, equipamentos infantis e uma zona de lazer.



Está ainda prevista a melhoria da relação entre os vários edifícios: 12 salas de 1º ciclo, duas salas de apoio, uma para a Unidade de Ensino Estruturado para o Apoio à Inclusão de Alunos com Perturbações do espetro do autismo, um polivalente e ginásio, e um espaço de portaria e acolhimento.



O início da empreitada chegou a estar previsto para setembro, mas deverá acontecer apenas no final do ano.