Centenas de rosas brancas para homenagear Sara Carreira no último adeus

Realiza-se esta terça-feira, na Basílica da Estrela, em Lisboa, o velório de Sara Carreira, que morreu aos 21 anos num trágico acidente de automóvel, quando regressava do Porto para a capital.Para a despedida, a capela foi ornamentada com centenas de rosas brancas que ao longo da manhã foram sendo depoisitadas no interior da igreja.Apesar de a cerimónia ser restrita à família, segundo oapurou haverá no exterior da Basílica da Estrela um livro de condolências para os fãs poderem deixar mensagens em homenagem à artista.