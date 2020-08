Central 112 Sul fica às escuras durante mais de quatro horas

Uma falha elétrica deixou a central 112 Sul ‘às cegas’ durante mais de quatro horas, na terça-feira. Segundo oapurou, na sequência do corte de energia, o sistema informático também avariou, os geradores de apoio não funcionaram, e, quando a energia elétrica voltou, registou-se nova avaria no sistema elétrico.A situação obrigou a direcionar as chamadas de toda a região Sul para a central Norte. A PSP, que gere estas centrais, garante que “o serviço 112 encontra-se dotado de vários sistemas redundantes que permitem a continuação da sua atividade mesmo em casos de constrangimento” e que “não se verificou qualquer dificuldade nas respostas”.