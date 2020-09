Central solar em Portimão vai custar 35 milhões de euros

Trinta e cinco milhões de euros vão ser investidos na construção da Central Fotovoltaica do Morgado de Arge, em Portimão. O projeto abrange uma área de cerca de 100 hectares e prevê a instalação de 110 mil módulos solares.A nova central é promovida por duas empresas suíças - a EKZ, um dos maiores fornecedores de energia naquele país, e a Smartenergy, empresa da área das energias renováveis. A produção anual de eletricidade é de 90 495 MWh, o que corresponde às necessidades de 7631 habitações. Os promotores do projeto garantem que será possível evitar a emissão de 34 mil toneladas de CO2.O prazo de construção é de um ano, envolvendo, nesse período, mais de duas centenas de trabalhadores. Na fase de operação, no entanto, a central funcionará apenas com dois funcionários.A Iberdrola vai construir uma nova central solar no Algarve com capacidade instalada de 83 megawatts. A nova unidade foi adjudicada na segunda ronda de leilões solares promovida entre os dias 24 e 25 de agosto.Este novo projeto que vai ser desenvolvido pela empresa espanhola deverá entrar em funcionamento até 2024.