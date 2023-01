A administração do Centro Comercial Alegro, em Setúbal, já cedeu as imagens de videovigilância daquela superfície comercial, no âmbito da investigação ao espancamento de um jovem de 17 anos, ocorrido a 30 de dezembro.





Apesar de, na queixa que fez à PSP, a mãe da vítima ter dito que o grupo de 20 agressores atacou o filho a murro e pontapé em zonas não cobertas pelas câmaras, a PSP quis ter acesso a todas as filmagens. Recorde-se que, tal como o CM noticiou esta sexta-feira, o espancamento ocorreu porque a vítima terá chocado com um dos agressores, numa loja.