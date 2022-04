Cerca de 25 a 30 pessoas envolveram-se em desacatos, na manhã desta sexta-feira, à porta do Hospital do Espírito Santo, em Évora, confirmou a PSP ao CM.



Durante a rixa, um homem foi agredido com uma moca e tentou fugir de carro, mas um rival tentou impedi-lo ao agarrar-se ao vidro do veículo. Isto provocou que um terceiro homem iniciasse uma perseguição de carro ao primeiro.









