César Boaventura lava dinheiro em casinos online

César Boaventura utilizou casinos online para ‘lavar’ o dinheiro que arrecadou com burlas a vários empresários ou com as comissões na intermediação de jogadores. De 2016 a 2021, faturou mais de 3,2 milhões de euros, com uma vantagem patrimonial indevida em IRS superior a 1,2 milhões de euros.No despacho de acusação da ‘Operação Malapata’, que oconsultou, o Ministério Público diz que Boaventura tinha "conta de jogador em 14 entidades". Até 15 de dezembro de 2021 depositou 1,2 milhões de euros e levantou quase 508 mil euros. Em 2022 depositou 82 mil euros e levantou 2,06 euros. Para o MP, estes movimentos serviram para "fazer circular importâncias, dando a falsa aparência de que se trata de verbas obtidas com o jogo online".Boaventura, que está em prisão domiciliária desde o fim de 2021, é acusado de 10 crimes: cinco de burla qualificada; três de falsificação de documentos; um de fraude fiscal qualificada; e um de branqueamento de capitais.