Incêndio lavra no Parque Nacional da Peneda-Gerês

Chamas estão a ser combatidas por mais de 170 operacionais.

20:20

Um incêndio está a consumir parte do Parque Nacional da Peneda-Gerês, este domingo.



Segundo apurou o Correio da Manhã, o alerta foi dado às 17h55 em Cabril, no concelho de Montalegre.



No local estão 173 operacionais, apoiados por 54 veículos.



Em atualização