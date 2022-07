A Polícia Judiciária de Lisboa, através da secção de homicídios, está a investigar as causas da morte de um chefe da PSP, José Manuel Sanches, de 57 anos, cujo cadáver foi encontrado no banco traseiro de um carro estacionado numa rua da zona dos Olivais.



O alerta foi dado pelas 21h30 de terça-feira, quando transeuntes se aperceberam da presença do homem, sem sentidos, sentado no banco traseiro de um carro estacionado na Rua Cidade de Lobito.









