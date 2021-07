Chefe das Finanças de Gaia corrompido com bilhetes para futebol

Um chefe de serviço das Finanças de Vila Nova de Gaia está acusado de corrupção passiva. O Ministério Público (MP) do DIAP do Porto acusa ainda uma sociedade comercial e o sócio-gerente da mesma de corrupção ativa.O MP considerou que o chefe de finanças aceitou do sócio-gerente, entre 2016 e 2017, bilhetes para três jogos de futebol, no valor de 70 euros e prestou-lhe informações sobre a existência de penhoras bancárias em processos executivos das Finanças, avisando-o das mesmas.O MP pede que seja condenado a pagar ao Estado os 70 euros que ‘lucrou’ com o crime.