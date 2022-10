Chegada de três voos de Inglaterra provoca caos no controlo de fronteiras do Aeroporto de Faro

A chegada, quase em simultâneo, de três voos do Reino Unido gerou o caos no aeroporto internacional de Faro, na manhã deste domingo. Centenas de cidadãos britânicos, que na sua maioria aproveitam o período de férias escolares para se deslocarem ao Algarve, ficaram retidos devido ao maior controlo documental que agora estão sujeitos.Depois da saída do Reino Unido da União Europeia, os passageiros provenientes do Reino Unido têm não só que apresentar o passaporte como também um formulário - o passanger location form. A falta de inspetores por parte do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), bem como a falta de recursos humanos contribuíram para as extensas filas de turistas.Embora a média da espera tenha rondado os 40 minutos, alguns cidadãos britânicos foram obrigados a aguardar mais de duas horas para sair do aeroporto, o que provocou a indisposição a vários turistas.Contactada pela, uma fonte do SEF esclareceu tratar-se de uma situação pontual, que se deveu à chegada simultânea de diversos voos do Reino Unido. A ANA – Aeroportos de Portugal, disse que o tempo máximo de espera no controlo de fronteiras atingiu, entre as 10 e as 12h00, uma hora, tendo diminuído a partir dessa altura.Ao início da tarde a situação foi dada como regularizada.