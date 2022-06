SEF justifica longas filas de espera no Aeroporto de Lisboa durante o o fim de semana

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) esclareceu em comunicado que se registou este domingo um pico de passageiros nas chegadas ao Aeroporto de Lisboa, com cerca de 3 mil provenientes de voos a controlar pelo SEF, o que provocou demoras acentuadas no controlo de fronteira.



De acordo com o SEF, "não foi possível preencher, temporariamente, as posições adequadas ao elevado fluxo de passageiros, tendo, por questões operacionais, sido necessário reforçar a segunda linha com inspetores".





Um elevado número de passageiros aguardava entrevista para elaboração de relatórios de ocorrência e decisão sobre entrada ou recusa no destino.

Este fim-de-semana, de acordo com o SEF, foram controlados nas fronteiras aéreas mais de 100 mil pessoas: cerca de 50 mil em Lisboa, 36 mil em Faro e 10 mil no Porto.





A situação ficou regularizada a meio da tarde.

Nos aeroportos de Faro e do Porto não foram registados quaisquer constrangimentos. No aeroporto de Lisboa, três pessoas foram detidas por uso de documento fraudulento e registaram-se sete recusas de entrada no país.