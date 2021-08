Greve dos inspetores do SEF gera caos no Aeroporto de Lisboa

A greve dos inspetores do SEF, que se iniciou este sábado, está a levar a horas de espera no Aeroporto de Lisboa, em particular na zona de chegadas. Este sábado as horas de espera foram estimadas em menos de duas horas, porém este domingo o tempo de espera poderá ser maior.Ao que oapurou, na zona de chegadas, o tempo de espera é de cerca de uma hora.Contactada pelo Correio da Manhã, a ANA Aeroportos de Portugal esclarece que "em resultado da greve do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, aumentou o tempo de espera no controlo de fronteira do Aeroporto de Lisboa tendo atingido as 4 horas".Segundo o esclarecimento, para controlar os fluxos e evitar aglomeração, "o aeroporto conteve, sempre que necessário, o desembarque de alguns voos" e "foram reforçadas as equipas da ANA para prestar apoio aos passageiros". Até ao momento, segundo a mesma fonte, não há outros aeroportos afetados.A ANA explica ainda que alguns passageiros tiveram de ficar retidos dentro dos aviões para que se evitasse um aglomerado maior de pessoas no controlo de fronteiras uma vez que, com menos inspetores, este serviço estava mais atrasado.A greve findou às 9h00 pelo que, com a entrada de mais inspetores ao serviço, o caos gerado deverá começar a resolver-se.Os funcionários da carreira de investigação e fiscalização do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) iniciaram no sábado uma greve parcial que vai durar até ao final do mês em defesa dos seus direitos na sequência da reestruturação daquele organismo.A greve foi convocada face à falta de resposta do Governo quanto aos direitos destes inspetores na sequência da aprovação da proposta de lei que prevê a dispersão de competências policiais do SEF pela PJ, PSP e GNR.O sindicato considera que esta lei "ditará, inapelavelmente, o fim do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras" e lembra que numa reunião em junho o ministro da Administração Interna definiu o final de mês de junho como data limite para apresentar um documento com "os termos em que se asseguravam os direitos" destes inspetores.Esta paralisação poderá provocar transtornos nos aeroportos, segundo a ANA - Aeroportos de Portugal, que alertou este sábado para "expectáveis tempos de espera elevados no controlo de fronteira dos aeroportos de Lisboa, Porto, Faro, Funchal, Porto Santo e Ponta Delgada" nas horas de maior tráfego internacional até ao final do mês.