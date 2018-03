Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Choque brutal em Chaves mata pai e filha de 13 anos

Condutor foi projetado dezenas de metros e a menina foi retirada do carro pela mãe.

Por Tânia Rei | 06:00

Emídio Domingues e Lúcia Domingues, pai e filha, de 33 e 13 anos, perderam a vida num violento acidente, na madrugada de ontem, na Estrada Nacional 103, no concelho de Chaves. O carro, de marca BMW, em que seguiam, entrou em despiste numa curva junto ao cruzamento de Santo Estêvão, invadiu a faixa de rodagem contrária e embateu em duas árvores de grande porte. Emídio foi projetado da viatura e teve morte imediata; Lúcia morreu a caminho do hospital.



No carro seguia também Cristina Domingues, 33 anos, mulher de Emídio e mãe de Lúcia, que sofreu ferimentos ligeiros. Foi ela quem retirou a filha da viatura e quem ligou para o 112.



"Quando chegámos ao local, encontrámos um cenário quase dantesco. A criança estava em paragem cardiorrespiratória, que ainda se conseguiu reverter. O carro estava muito danificado, como se tivéssemos usado material de desencarceramento", explicou ao CM José Lima, o comandante dos Bombeiros Voluntários Flavienses. O motor do veículo ficou a dezenas de metros.



A família mora em Parada da Castanheira e regressava a casa, por volta das três da madrugada, depois de um convívio com amigos. Estavam a vinte quilómetros de casa.



A população está em choque: "Tenho uma filha da mesma idade e eram as melhores amigas. Está inconsolável. Diz que perdeu uma irmã. Éramos todos amigos. É um dia muito triste, não há palavras", desabafa a vizinha Maria Carneiro.



Filha mais nova ficou com a avó materna

Emídio e Lúcia, pai e filha, foram as vítimas mortais do fatídico acidente. A mãe, Cristina, sofreu apenas ferimentos ligeiros. Já a filha mais nova, de 5 anos, não acompanhou o resto da família, tendo ficado aos cuidados da avó materna, em Assureiras de Baixo, onde tinham o hábito de passar o fim de semana.



‘Bruxo de Parada’

Emídio Domingues era conhecido como ‘bruxo’ de Parada de Castanheira. Aos sábados era bastante procurado por dezenas de pessoas. Ainda ontem se juntou lá muita gente que não sabia do acidente.



Ajuda psicológica

A mãe de Emídio, que mora em Parada da Castanheira, teve de receber assistência psicológica depois de ter sido informada da morto, ontem de madrugada, de um dos seus quatro filhos.