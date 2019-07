Choque brutal no IP3 mata mulher em Mortágua

Uma violenta colisão entre dois carros, em Almaça, Mortágua, numa zona sem separador central do IP3, foi este sábado fatal para uma mulher de 49 anos. Dilma Teixeira viajava com outras duas mulheres.Ao volante seguia um homem, de 60 anos, que, por motivos que estão a ser investigados pelas autoridades, invadiu a faixa contrária e chocou de frente com o outro carro que circulava no sentido Coimbra-Viseu.Um morto, quatro feridos, dois em estado grave, é o balanço do trágico acidente.O alerta foi dado pelas 07h50. Ao que oapurou, Dilma Teixeira, natural de Alijó, Vila Real, as duas mulheres – na casa dos 50 anos – e o homem iam de férias. No porta-bagagens transportavam várias malas e tachos com comida."Encontrámos os quatro ocupantes encarcerados. A vítima mais grave, Dilma Teixeira, ainda foi retirada do carro com vida. Entrou em paragem cardiorrespiratória, que foi revertida pelas equipas no local. Depois foi transportada aos Hospitais da Universidade de Coimbra, explicou Luís Filipe Rodrigues, comandante dos Bombeiros Voluntários de Mortágua. Mas a mulher não resistiu aos ferimentos e acabou por morrer na unidade de saúde.Para o hospital foram também transportados os outros ocupantes, bem como o condutor da outra viatura, de 40 anos, natural de Soure, Coimbra. As duas mulheres foram consideradas feridas graves. Uma distração poderá estar na origem de mais um acidente no IP3, que está a ser requalificado.