Três feridos graves em colisão frontal no IP3 entre Coimbra e Viseu

Uma colisão frontal entre dois veículos ligeiros causou este sábado de manhã pelo menos três feridos graves no Itinerário Principal (IP) 3 entre Coimbra e Viseu, encontrando-se a estrada condicionada, segundo a proteção civil.Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) Viseu disse à Lusa que a colisão ocorreu às 07h48 no IP3 junto à localidade de Cagido, no concelho de Santa Comba Dão, no sentido Coimbra/Viseu."Há cinco vítimas, três das quais graves. Ainda há vítimas no local", disse a fonte, adiantando que no local estão viaturas do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e dos bombeiros de Santa Comba Dão, Mortágua e Coimbra.Às 08h50 estavam no local 42 operacionais, com o apoio de 16 viaturas.