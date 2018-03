Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Choque de barcos fere quatro pescadores em Sesimbra

Uma das embarcações afundou e o mestre ficou com ferimentos graves.

13:31

Dois barcos que pescavam entre Setúbal e Sesimbra chocaram na madrugada desta segunda-feira, ferindo quatro pescadores.



Luís Lavrador, comandante da Polícia Marítima de Setúbal, explica à CMTV que acidente aconteceu no Parque Marinho Luís Saldanha, por volta da 1h30. Um dos barcos afundou-se, o outro ficou a flutuar.



A Polícia Marítima fez deslocar para o local uma lancha salva vidas, que resgatou as vítimas do mar e rebocou para terra a embarcação acidentada que ficou a flutuar.



Os dois ocupantes do barco 'João' Nuno', que foi ao fundo, sofreram vários traumatismos e fraturas. Um deles, o mestre da embaracação foi transferido na manhã desta segunda-feira para o Hospital de São José, em Lisboa. O outro permanece no Hospital de Setúbal.



Os ocupantes da outra embarcação sofreram apenas ferimentos ligeiros.



O acidente aconteceu no Parque Marinho Luís Saldanha, na zona do cabo de Barbas do Cavalo, onde é probido navegar e pescar.