Choque entre carro e bicicleta mata jovem promessa do Sporting

A violenta colisão entre uma bicicleta e um carro, noticiada este domingo pelo CM e que ocorreu ao final da tarde de sexta-feira no Campo Grande, em Lisboa, foi fatal para Ana Oliveira, basquetebolista de apenas 16 anos, que jogava na equipa de sub-19 do Sporting.





O óbito foi declarado no sábado de manhã, na Urgência pediátrica do Hospital de Santa Maria. O corpo da jovem já foi autopsiado mas, ao que oapurou este domingo, não estavam ainda definidos os detalhes do funeral.