Um choque frontal entre dois carros feriu três pessoas na EN 201, em Fontoura, Valença.



O alerta foi dado às 10h26 e foram mobilizados meios dos bombeiros voluntários de Valença e Vila Nova de Cerveira para socorrer as vítimas que sofreram ferimentos ligeiros e foram transportadas ao hospital de Viana do Castelo.





O trânsito esteve condicionado naquele troço da EN 201.A GNR está no local e tenta apurar as causas do aparatoso acidente.