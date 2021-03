Uma colisão entre dois carros, esta tarde, na rua 16 de Maio, em Santiago de Bougado, na Trofa, provocou ferimentos em duas mulheres.O alerta foi dado cerca das 16h40. No socorro às vítimas estiveram os Bombeiros Voluntários da Trofa. As vítimas, com ferimentos considerados ligeiros, foram transportadas para o hospital.As causas da colisão estão por apurar. No local esteve a GNR que está a investigar.