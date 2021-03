Uma colisão entre dois carros provocou dois feridos, na tarde deste domingo, na rua de Ramalhão, no Marco de Canaveses.





O alerta para o acidente foi dado às 15h33.





As vítimas foram socorridas e estabilizadas no local pelos Bombeiros do Marco de Canaveses. Depois de estabilizadas foram transportadas, com ferimentos ligeiros, para o Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, em Penafiel.





A GNR esteve no local e investiga as causas do acidente.