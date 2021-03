Jovem de 25 anos em estado crítico após despiste de carro em Ponte da Barca

Dois jovens sofreram ferimentos graves, um deles está em estado crítico, depois do carro em que seguiam se ter despistado e embatido no muro de uma casa, na EN 101, em Vade S.Tomé, Ponte da Barca. O alerta foi dado às 13h54.

O condutor do carro, de 25 anos, está em estado crítico e foi transportado para o hospital de Braga com apoio das equipas do INEM, já o ocupante que seguia ao lado está em estado considerado grave e foi levado para o hospital de Viana do Castelo pelos bombeiros voluntários de Ponte da Barca.

As causas do acidente estão a ser apuradas pela GNR que foi chamada ao local.