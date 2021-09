Condutor encarcerado em choque em cadeia em Barcelos

Quatro pessoas ficaram feridas, uma das quais esteve encarcerada, devido a um choque em cadeia que envolveu quatro carros na EN 103, em cima da Ponte Nova, em Barcelinhos, Barcelos.



O alerta foi dado às 18h14 e no local estão vários meios de socorro, sendo que o trânsito está muito condicionado.





O condutor que teve de ser desencarcerado inspira mais cuidados e está a ser estabilizado pela equipa médica do INEM, bem como pelos bombeiros de Barcelinhos. As restantes vítimas terão sofrido ferimentos ligeiros e vão ser transportados ao hospital.A Brigada de Trânsito da GNR está no local.