Quatro feridos ligeiros foi o resultado de um despiste de uma autocaravana que viria e colidir com um automóvel, este domingo de manhã, algumas centenas de metros após a saída do túnel do Marão, em Vila Real.









A autocaravana acabou por capotar. As vítimas, duas mulheres e dois adolescentes, foram socorridas pelos bombeiros de Amarante e Cruz Branca de Vila Real. Foram assistidos no local por uma equipa médica do INEM e transportados para o Centro Hospitalar de Vila Real.

O acidente ocorreu no sentido Amarante-Vila Real. O trânsito esteve condicionado enquanto decorreram os trabalhos de socorro e de remoção do veículo. A GNR investiga.