Um morto e um ferido grave em violento despiste contra casa em Ourém

O despiste de um veículo ligeiro na EN 349, em Lagoa do Furadouro, Ourém, cerca das 22h00 de sábado provocou um morto e dois feridos.A viatura saiu da via e foi colidir com violência contra o muro de uma casa, deixando os tripulantes gravemente feridos.O socorro fez deslocar um dispositivo de grandes dimensões para o local, que incluía GNR, bombeiros e várias viaturas do INEM. A equipa médica fez o que pôde pelas vítimas, mas o condutor, um homem de 25 anos, acabaria por não resistir aos ferimentos.O acidente chamou a atenção de muita população ao local e, naquela que foi a primeira noite da nova fase de desconfinamento, mais de uma centena de pessoas assistia aos trabalhos dos operacionais de socorro junto ao local do acidente.A autoridade isolou o espaço e cortou o trânsito na via nos dois sentidos. O outro tripulante, um homem de 20 anos, foi assistido no local. Após ser estabilizado, foi transportado de helicóptero para o Centro Hospitalar da Universidade de Coimbra.O cadáver da vítima foi recolhido e conduzido para as instalações do Insituto de Medicina Legal de Tomar, onde será alvo de autópsia. O apuro das causas que levaram ao despiste ficou a cargo do Núcleo de Investigação de Acidentes de Viação da GNR.