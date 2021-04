Um homem, com cerca de 70 anos, ficou ferido com gravidade ao ser atropelado por um carro na EN 308, em Mujães, Viana do Castelo. A vítima sofreu diversos ferimentos e foi estabilizada no local.



Acabou por ser transportada para o hospital de Viana do Castelo com acompanhamento da VMER.





A estrada esteve cortada oa trânsito naquela troço, desde as 14h56, altura em que foi dado o alerta, e foi reaberta cerca das 16h20, disse fonte da GNR..A GNR está no local a investigar os contornos do acidente.