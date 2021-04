A vítima mortal, que residia na aldeia, ficou consciente após o embate, mas o seu estado de saúde agravou-se, já depois da chegada dos primeiros meios de socorro ao local.



Um homem, de 80 anos, morreu esta segudna-feira à tarde atropelado por um motociclo em Arneiro das Milhariças, Santarém.A vítima mortal, que residia na aldeia, ficou consciente após o embate, mas o seu estado de saúde agravou-se, já depois da chegada dos primeiros meios de socorro ao local.

A equipa médica do INEM ainda tentou manobras de reanimação, mas o óbito acabou por ser declarado. O condutor do motociclo sofreu ferimentos ligeiros e foi levado para o Hospital de Santarém.





Além do INEM, estiveram no local equipas dos Bombeiros Voluntários de Pernes e da GNR, que está a investigar as causas do acidente.