Choque frontal na Marginal mata jovem de 24 anos

Homem de 44 anos ficou ferido com gravidade.

Por Sérgio A. Vitorino | 08:50

Francisco Neto seguia sozinho no seu Peugeot 106 quando, este domingo de manhã, por razões ainda desconhecidas, terá invadido as faixas em sentido contrário e colidido de frente com um Mercedes. O jovem de 24 anos, da Gozundeira, Sobral de Monte Agraço, morreu no local. O homem de 44 anos que era o único ocupante do Mercedes sofreu ferimentos graves e foi hospitalizado.



O acidente ocorreu às 09h00 na estrada Marginal, em Oeiras, no início da curva da Cruz Quebrada após a longa reta do Dafundo, com velocidade máxima de 70 km/h. Francisco seguia no sentido Lisboa-Cascais, num local onde as colisões frontais acontecem com frequência e são brutais. "Pode ter sido excesso de velocidade, álcool, uma desatenção provocada por múltiplos fatores. É algo que, pouco a pouco, a investigação vai apurar", explicou ao CM o comissário Bruno Pereira, oficial de serviço ao Comando Metropolitano de Lisboa da PSP.



A investigação está a cargo de uma equipa especializada da PSP. Como não terá havido testemunhas da colisão - e a câmara de monitorização do trânsito da Estradas de Portugal apontada para a curva não faz gravação, só transmite em direto - a Polícia fez perícias demoradas. "Estamos a tentar recriar aquilo que aconteceu e apurar os dados para saber se houve, até, alguma responsabilidade criminal", afirma o comissário.



Os Bombeiros do Dafundo estiveram no socorro. O ferido foi para o Hospital de S. Francisco Xavier. A Marginal esteve totalmente cortada até às 12h30.