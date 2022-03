Um ciclista foi atropelado por um automóvel pelas 16h30 desta quinta-feira, numa rua de Fontanelas, no concelho de Sintra.Fonte do socorro disse ao CM que o estado do condutor do velocípede é considerado grave, e que o mesmo está ainda a ser avaliado no local.Foram mobilizados 11 operacionais e 4 viaturas, dos bombeiros e GNR de Colares.O ferido deverá ser transportado para o Hospital Amadora-Sintra.