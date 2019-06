Ciclista de 37 anos morre em colisão em Odemira

Um homem de 37 anos perdeu a vida na noite de sexta-feira, depois de a bicicleta onde seguia ter colidido com uma moto, em Vila Nova de Milfontes, Odemira.A vítima mortal é um homem de nacionalidade indiana.Já o motard tem 43 anos, é mecânico e ainda bombeiro naquela localidade. Devido à gravidade das lesões, o ferido foi transportado de helicóptero para o Hospital de São José, em Lisboa.O Núcleo de Investigação Criminal a Acidentes de Viação da GNR está agora a tentar perceber o que esteve na origem desta colisão fatal, que terá ocorrido quando os intervenientes circulavam em sentidos opostos na Estrada Nacional 390, que liga o Cercal a Vila Nova de Milfontes, pelas 21h40.O ciclista acabou por morrer no local do acidente. Ainda foi acionado um helicóptero do INEM, que aterrou no campo de futebol do Cercal para transportar o ferido grave.Nas operações de socorro participaram 20 operacionais, apoiados por sete viaturas e ainda o meio aéreo.