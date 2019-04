Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Menino em estado grave após colisão entre carro e bicicleta onde seguia

Criança foi transportada para o Hospital de Leiria.

21:27

Um menino ficou em estado grave após um veículo ligeiro ter colidido com o velocípede onde seguia, durante a tarde desta quarta-feira, em Chão Pardo, Porto de Mós.



De acordo com informação que o CM conseguiu obter junto de fonte oficial do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Leiria, no local estiveram os Bombeiros do Juncal, uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Leiria e uma patrulha da GNR.



A criança foi transportada para o Hospital de Leiria.



O alerta foi dado às 18h56.