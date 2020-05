Ciclista ferido com gravidade na ciclovia Póvoa-Famalicão

Um ciclista que circulava este domingo na ciclovia Póvoa-Famalicão, que liga as cidades da Póvoa de Varzim e Vila Nova de Famalicão (Porto), ficou gravemente ferido num acidente de viação e foi levado para o Hospital de São João.

Fonte dos Bombeiros da Póvoa de Varzim, que estiveram no local, avançou à Lusa que o acidente foi registado pelas 13:17 de hoje e que a vítima foi transportada para o Centro Hospitalar Universitário de São João (CHUSJ), no Porto, em estado grave.

Fonte da GNR da Póvoa de Varzim, que também esteve no local do acidente, adiantou à Lusa que a vítima é "jovem", "do sexo masculino" e que estava a circular num velocípede na ciclovia que liga a Póvoa até Famalicão.

A Lusa contactou o CHUSJ para saber o estado de saúde da vítima, mas ainda não foi possível obter informações sobre o caso.

O acidente na ciclovia que liga as cidades da Póvoa de Varzim e Vila Nova de Famalicão, no distrito do Porto, ocorreu na Rua dos Fangueiros, freguesia de Laundos, concelho da Póvoa de Varzim, indicou à Lusa fonte do Comando Distrital de Operação de Socorros (CDOS) do Porto.