Ciclista morre em colisão entre bicicleta e viatura ligeira em Penela

Uma colisão entre uma bicicleta e uma viatura ligeira provocou esta terça-feira um morto em Alfafar, concelho de Penela, distrito de Coimbra, afirmou à Lusa fonte da GNR."A vítima mortal, o condutor da bicicleta, tem cerca de 40 anos", adiantou a fonte, referindo que o Núcleo de Investigação de Acidentes de Viação da GNR vai investigar as circunstâncias do acidente cujo alerta foi dado às 21h36.Além da GNR, ao local acorreram os Bombeiros de Penela e INEM, com 18 operacionais apoiados por oito veículos, adiantou o Comando Distrital de Operações de Socorro de Coimbra.