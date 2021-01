Cidadão ucraniano que disse ter sido agredido pela PSP foi traído por imagens de videovigilância

O cidadão ucraniano que disse ter sido agredido e insultado por agentes da PSP foi sexta-feira condenado pelo Tribunal de Vila do Conde a uma multa de 450 euros e a seis meses sem carta , por conduzir embriagado. As imagens de videovigilância que registaram o momento provam que o arguido mentiu sobre a detenção, na qual não houve violência.



Valery Polosenko, de 48 anos, foi detido por acusar uma taxa de álcool de 2,56 g/l. As acusações que apresentou de agressão e xenofobia seguem num outro processo.



