Cidadãos russos que foram apanhados com uma tonelada de cocaína na Madeira condenados a sete anos e seis meses de prisão

Recorde-se que em janeiro de 2022 cerca de uma tonelada de cocaína foi para o fundo do mar junto com o veleiro que a transportava, depois de a embarcação de recreio ter sido intercetada no meio de uma tempestade por um navio da Marinha, a cerca de 150 milhas (241 km) a sul da Madeira.





A operação aconteceu no âmbito de uma investigação da Diretoria do Sul da PJ, que contou com o apoio da Força Aérea e da Marinha, e que levou ao resgate e posterior detenção de dois homens e uma mulher, assim como à apreensão de 150 quilos de cocaína.

Os dois cidadãos russos que foram apanhados num navio com uma tonelada de cocaína na Madeira foram condenados a sete anos e seis meses de prisão por crime de tráfico de estupefacientes simples.Os homens já estavam há mais de um ano em prisão preventiva no estabelecimento prisional da Madeira.A namorada de um dos arguidos também aguardava julgamento em prisão preventiva, mas acabou por ser absolvida. Os três cidadãos russos têm idades entre os 26 e 31 anos.Os dois arguidos foram também sentenciados a expulsão do território pelo período de cinco anos.O tribunal determinou ainda a recolha de amostras de ADN dos dois homens para inserção numa base de dados para fins de identificação criminal.