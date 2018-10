Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cidade Desportiva nasce na Maia por cinco milhões de euros

Espaço com 10 mil metros quadrados está ligado por percursos pedestres e citadinos.

Por Ana Isabel Fonseca | 09:13

Um investimento de cinco milhões de euros levou a que fosse possível nascer na Maia uma Cidade Desportiva, que será esta sexta-feira inaugurada.



O projeto é comparticipado pelo Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano, no âmbito do Portugal 2020. Está em causa um espaço com 10 mil metros quadrados, no centro da Maia.



Naquela zona já existiam equipamentos dedicados ao ténis, à ginástica, ao futebol e ao atletismo, que ficaram agora todos ligados através de cinco quilómetros de percursos pedestres e citadinos, que, por sua vez, encontram-se igualmente interligados por jardins e outras áreas de lazer.



"Foram retiradas as vedações que fechavam as diferentes plataformas desportivas, tornando o espaço permeável e possibilitando a convivência com quem quer ler, apanhar sol, almoçar, caminhar e praticar desporto", explicou António Silva Tiago, presidente da Câmara da Maia.



O autarca considerou ainda que a Cidade Desportiva será mesmo uma grande mais-valia para a cidade.



"O espaço que era apenas um conjunto de equipamentos desportivos e era um espaço encerrado, pouco vivenciado pela comunidade, está agora aberto e convida também à fruição. Era um espaço muito focado nos atletas, nos treinadores e nos clubes. Continuará a sê-lo, mas com as portas abertas à população. É um local de centralidade. Estamos convencidos de que a população irá aderir muito", adiantou o presidente da autarquia.



Uma das grandes novidades da Cidade Desportiva é a criação de um parque para skate, que também apenas será inaugurado esta sexta-feira por volta das 18h00.



Conta ainda com uma cafetaria. A câmara sublinha o facto de este projeto ter permitido a criação de mais zonas verdes na cidade da Maia.